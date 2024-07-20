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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Омбудсмен призвал МККК предоставлять правдивые цифры и "проявить настойчивость" в вопросе посещения украинских военнопленных

Киев  •  УНН

20 июля 2024, 11:58  •  12626 просмотра

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Дмитрий Лубинец раскритиковал МККК относительно представления информации о посещении военнопленных в Украине и россии. Омбудсмен призвал организацию предоставлять правдивые цифры и настаивать на посещении украинских военнопленных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал МККК относительно представления информации о посещении военнопленных в Украине и россии. Омбудсмен призвал организацию предоставлять правдивые цифры и настаивать на посещении украинских военнопленных, пишет УНН.

Детали

"Узнал из медиа о том, что глава делегации МККК россии дал интервью российским пропагандистам. В нем глава делегации озвучил, что работники МККК в Украине и россии посетили 3100 военнопленных. При том, он не указал, сколько посещений было отдельно в обеих странах. Причиной этому является то, что практически все посещаемые из этого числа - это российские военнопленные, которых удерживает Украина, ведь наша страна неуклонно придерживается требований Женевских конвенций", - указал Лубинец в Telegram.

В частности, по его словам, "во время последнего обмена военнопленными, который состоялся 17 июля, россияне рассказали сотрудникам нашего Офиса, что к ним в места содержания часто приезжают делегации. Настолько часто, что они уже и не помнят, кто их посещал".

"Кроме этого, во время встреч с семьями украинских военнопленных, представители МККК, прикрываясь нейтральностью, озвучивают, что "обеим сторонам" следует предоставлять доступ представителям организации. И забывают добавить, что именно российской стороне следует изменить практику недопуска сотрудников МККК к местам содержания украинских пленных защитников", - заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что "общаясь с нашими возвращенными из вражеского плена Защитниками и Защитницами, я узнаю, что подавляющее их большинство за все время своего содержания не видели и не общались с представителями МККК".

"Поэтому призываю Международный комитет Красного Креста оперировать правдивыми числами и не вводить в заблуждение самую уважаемую в Украине категорию людей - членов семей военнопленных. А также проявить мужество и настойчивость в вопросе посещения украинских военнопленных", - подчеркнул Лубинец.

Лубинец предлагал рф изменить принцип обменов: кто дольше в плену - тот раньше выходит9 июля 2024, 13:31 • 22512 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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