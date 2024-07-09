В Украине фиксируются отдельные случаи мобилизации лиц, не достигших 25-летнего возраста, что является нарушением законодательства. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции во вторник, передает корреспондент УНН.

Есть отдельные случаи мобилизации лиц, не достигших 25-летнего возраста. У меня много таких обращений. Я трактую это как нарушение их прав. Согласно закону о мобилизации, четко указано, что под мобилизацию попадают граждане, достигшие возраста 25 лет - сказал Лубинец.

По его словам, были случаи, когда мужчин, которым не было 25-и, заставляли подписывать документ, что они пришли "добровольно" и хотят мобилизоваться.

Напомним

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, прокомментировал конфликты между представителями ТЦК и военнообязанными, отметив, что обращения часто вырываются из контекста.