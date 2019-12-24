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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 44343 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 122486 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Олимпийский комитет России поддержал решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

Олимпийский комитет России поддержал решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

Киев  •  УНН

 • 10921 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает корреспондент федерального агентства ТАСС, пишет УНН.

Исполком ОКР проходит в Москве.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Согласно решению исполкома, российским госслужащим, руководителям ОКР и Паралимпийского комитета России запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях. Четырехлетние санкции предусматривают запрет России подавать заявки на проведение крупных турниров, в числе которых Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.

Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря рекомендовал совету учредителей РУСАДА не согласиться с санкциями WADA. Решение о несогласии с санкциями до 30 декабря будет отправлено в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Решение CAS можно будет опротестовать в Федеральном суде Швейцарии, в связи с чем в WADA не исключили, что санкции в отношении России вступят в силу после Олимпиады-2020 — в таком случае решения исполкома организации распространятся на Игры-2024.

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