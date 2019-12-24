"Олимпик" объявил о расторжении контракта с полузащитником

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 44269 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 122463 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 128217 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 126291 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 150324 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112009 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 112245 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Представитель Украинской Премьер-лиги черниговская «Десна» сообщила, что хавбек Андрей Богданов покинул клуб, сообщает УНН со ссылкой на Instagram команды.

"Андрей и клуб прекратили сотрудничество. Впереди и у Богданова, и у "Десны" еще больше победы. Андрей, спасибо за период, что ты провел в Чернигове. Ты отличный игрок и хороший человек", - говорится в обращении "Десны".

Заметим, что 29-летний спортсмен выступал за "Десну" с января этого года. За это время с его стороны был забит один гол и преданные 4 ассиста в 25 матчах.

Добавим также, "Десна" с 33 набранными очками уже досрочно квалифицировалась в первую шестерку второго этапа УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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