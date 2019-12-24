"Олімпік" оголосив про розірвання контракту з півзахисником
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Представник Української Прем'єр-ліги чернігівська "Десна" повідомила, що хавбек Андрій Богданов покинув клуб, повідомляє УНН з посиланням на Instagram команди.
"Андрій і клуб припинили співпрацю. Попереду і у Богданова, і у "Десни" ще більші перемоги. Андрій, спасибі за період, який ти провів в Чернігові. Ти відмінний гравець і хороша людина", - сказано у зверненні "Десни".
Зауважимо, що 29-річний спортсмен виступав за "Десну" з січня цього року. За цей час з його боку був забитий один гол і віддані 4 асисти в 25 матчах.
Додамо також, "Десна" з 33 набраними очками вже достроково кваліфікувалася до першої шістки другого етапу УПЛ.