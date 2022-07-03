Оккупационные власти в Запорожье угрожают родителям лишением родительских прав за неповиновение, - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что оккупанты угрожают родителям лишением родительских прав, если те не будут подчиняться оккупационным властям. Об этом глава ОВА сообщил в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.
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По словам главы ОВА, силы оккупантов продолжают терроризировать местное население. Они угрожают родителям лишением родительских прав, если те не будут подчиняться оккупационным властям.
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"В Энергодаре зафиксировано большое количество случаев похищений, одним из похищенных является Иван Самойдюк, которого забрали еще в марте", — говорится в сообщении.
Старух добавил, что в Запорожской области зарегистрировано 96 тысяч внутренне перемещенных лиц. Людей поддерживают с помощью разных программ. Рынок труда сократился из-за уменьшения нагрузки. Руководство государства работает над решением первоочередных проблем, вызванных войной.
Напомним
Поселок Степногорск в Запорожской области находится под постоянными артиллерийскими обстрелами.