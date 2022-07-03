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Окупаційна влада на Запоріжжі погрожує батькам позбавленням батьківських прав за непокору, - ОВА

Окупаційна влада на Запоріжжі погрожує батькам позбавленням батьківських прав за непокору, - ОВА

Київ • УНН

 • 161567 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що окупанти погрожують батькам позбавленням батьківських прав, якщо ті не будуть підкорятися окупаційній владі. Про це голова ОВА повідомив в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.

Деталі

За словами голови ОВА, сили окупантів продовжують тероризувати місцеве населення. Вони погрожують батькам позбавленням батьківських прав, якщо ті не будуть підкорятися окупаційній владі.

Цитата

"В Енергодарі зафіксовано велику кількість випадків викрадень, одним з викрадених є Іван Самойдюк, якого забрали ще у березні", - йдеться у повідомленні.

Старух додав, що у Запорізькій області зареєстровано 96 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Людей підтримують за допомогою різних програм. Ринок праці скоротився через зменшення навантаження. Керівництво держави працює над розв'язанням першочергових проблем, які викликала війна.

Нагадаємо

Селище Степногірськ у Запорізькій області знаходиться під постійними артилерійськими обстрілами.

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