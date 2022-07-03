Окупаційна влада на Запоріжжі погрожує батькам позбавленням батьківських прав за непокору, - ОВА

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За словами голови ОВА, сили окупантів продовжують тероризувати місцеве населення. Вони погрожують батькам позбавленням батьківських прав, якщо ті не будуть підкорятися окупаційній владі.

Цитата

"В Енергодарі зафіксовано велику кількість випадків викрадень, одним з викрадених є Іван Самойдюк, якого забрали ще у березні", - йдеться у повідомленні.

Старух додав, що у Запорізькій області зареєстровано 96 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Людей підтримують за допомогою різних програм. Ринок праці скоротився через зменшення навантаження. Керівництво держави працює над розв'язанням першочергових проблем, які викликала війна.

Нагадаємо

Селище Степногірськ у Запорізькій області знаходиться під постійними артилерійськими обстрілами.