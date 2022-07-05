Оккупанты сосредотачиваются на взятии Белогоровки, отошли от Сосновки – Генштаб

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«На Харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах. Применял танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Русские Тишки, Циркуны, Кутузовка, Базаловка, Пришиб, Шевелевка и Протопоповка. Вел штурмовые действия вблизи Сосновки, успеха не имел, отошел. Нанес авиационный удар в районе Харькова», - говорится в сводке.

Детали

По информации Генерального штаба, на Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дибровного, Долины и Адамовки. Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья наши воины успешно отразили, информируют в ГШ.

«На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на взятии под контроль дороги Бахмут – Лисичанск и попытках овладеть населенным пунктом Белогоровка», - сказано в сводке.

Отмечается, что на Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Кривой Луки и Серебрянки. Нанес ракетно-авиационный удар вблизи Северска. Продолжаются бои в районе Белогоровки.

Как сообщают в Генштабе, на Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кодема, Покровское, Зайцево, Зализное и Новоселовка.

При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Спорное и Вершина, бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются артиллерийские обстрелы по линии столкновения. Враг наносил авиационные удары по позициям Сил обороны в районе Авдеевки, говорится в сводке Генштаба.

Сообщается, что на Южнобужском направлении противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Потемкино, Ивановка, Березнеговатое, Партизанское, Красная Долина, Киселев. Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Также по информации, обнародованной в сводке, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, в то же время продолжает сохраняться угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики беларусь. По имеющейся информации, в вооруженных силах этой страны проводится проверка системы управления и оповещения.

Сообщается, что на Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Мхи и нанес авиаудар вблизи Эсмани.

«Наши подразделения продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям. Противнику все труднее пополнять подразделения, которые несут потери в результате ведения войны на территории Украины», - заявили в Генштабе.

Напомним

Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины остановили штурм и отбросили российских оккупантов на Краматорском, Бахмутском и Харьковском направлениях.