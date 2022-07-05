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Окупанти зосереджується на взятті Білогорівки, відійшли від Соснівки – Генштаб

Окупанти зосереджується на взятті Білогорівки, відійшли від Соснівки – Генштаб

Київ • УНН

 • 77052 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Російські окупаційні війська продовжують агресію проти нашої держави, основні зусилля зосереджені на сході. Детальніше про це йдеться у зведенні Геренального штабу ЗСУ станом на 18:00, пише УНН.

Цитата

«На Харківському напрямку ворог обороняється на раніше захоплених рубежах. Застосовував танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Руські Тишки, Циркуни, Кутузівка, Базалівка, Пришиб, Шевелівка та Протопопівка. Вів штурмові дії поблизу Соснівки, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаційного удару в районі Харкова», - йдеться у зведенні.

Деталі

За інформацією Генерального штабу, на Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріли із артилерії зафіксовано поблизу Дібровного, Долини та Адамівка. Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля наші воїни успішно відбили, інформують у ГШ.

«На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль дороги Бахмут – Лисичанськ та спробах оволодіти населеним пунктом Білогорівка», - сказано в зведенні.

Зазначається, що на Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Кривої Луки і Серебрянки. Завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська. Тривають бої в районі Білогорівки.

Як повідомляють у Генштабі, на Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кодема, Покровське, Зайцеве, Залізне та Новоселівка.

За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Спірне та Вершина, бої тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються артилерійські обстріли по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях Сил оборони в районі Авдіївки, йдеться в зведенні Генштабу.

Повідомляється, що на Південнобузькому напрямку противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Потьомкіне, Іванівка, Березнегувате, Партизанське, Червона Долина, Киселівка та Мирне. Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Також за інформацією, оприлюдненою у зведенні, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, в той же час продовжує зберігатися загроза ракетно-авіаційних ударів з території республіки білорусь. За наявною інформацією, в збройних силах цієї країни проводиться перевірка системи управління та оповіщення.

Повідомляється, що на Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, ворог обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Мхи та завдав авіаудару поблизу Есмані.

«Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Противнику все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат внаслідок ведення війни на території України», - заявили в Генштабі.

Нагадаємо

Раніше сьогодні у Міноборони повідомили, що Збройні сили України зупинили штурм та відкинули російських окупантів на Краматорському, Бахмутському та Харківському напрямках.

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