Оккупанты снова обстреляли рынок "Барабашово" в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В результате очередного обстрела российских оккупантов на рынке "Барабашово" в Харькове произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу рынка.
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"Очередное возгорание в результате обстрела по "Барабашово" локализовано. Угрозы для масштабного распространения огня нет", — говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, в результате вражеского обстрела территории рынка "Барабашово" загорелось около двух десятков торговых объектов.
По состоянию на 13:30 пожар был локализован. Сейчас пытаются окончательно ликвидировать возгорание.
В администрации рынка отметили, что быстро локализовать пожар удалось благодаря слаженным действиям сотрудников и предпринимателей, а также эффективной системе пожаротушения.
Напомним
Во время повторного обстрела рынка “Барабашово” в Харькове погиб один спасатель.