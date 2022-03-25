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Оккупанты снова обстреляли рынок "Барабашово" в Харькове

Киев • УНН

 • 108298 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В результате очередного обстрела российских оккупантов на рынке "Барабашово" в Харькове произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу рынка.

Оккупанты снова обстреляли рынок "Барабашово" в Харькове

Цитата

"Очередное возгорание в результате обстрела по "Барабашово" локализовано. Угрозы для масштабного распространения огня нет", — говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, в результате вражеского обстрела территории рынка "Барабашово" загорелось около двух десятков торговых объектов.

По состоянию на 13:30 пожар был локализован. Сейчас пытаются окончательно ликвидировать возгорание.

В администрации рынка отметили, что быстро локализовать пожар удалось благодаря слаженным действиям сотрудников и предпринимателей, а также эффективной системе пожаротушения.

Напомним

Во время повторного обстрела рынка “Барабашово” в Харькове погиб один спасатель.

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