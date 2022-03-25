Окупанти знову обстріляли ринок "Барабашово" у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Внаслідок чергового обстрілу російських окупантів на ринку "Барабашово" у Харкові виникла пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку ринку.
Цитата
"Чергове займання внаслідок обстрілу по "Барабашово" локалізовано. Загрози для масштабного розповсюдження вогню немає", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, внаслідок ворожого обстрілу території ринку "Барабашово" загорілося приблизно два десятки торговельних об'єктів.
Станом на 13:30 пожежу було локалізовано. Наразі намагаються остаточно ліквідувати загоряння.
В адміністрації ринку зазначили, що швидко локалізувати пожежу вдалося завдяки злагодженим діям співробітників та підприємців, а також ефективній системі пожежогасіння.
Нагадаємо
Під час повторного обстрілу ринку “Барабашово” у Харкові загинув один рятувальник.