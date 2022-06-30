Оккупанты жестоко избили водолаза гидроцеха Запорожской АЭС и готовят провокацию - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Российские захватчики жестоко избили водолаза гидроцеха Запорожской АЭС Андрея Гончарука. В настоящее время он находится в местной больнице. Об этом сообщает Энергоатом в Telegram, информирует УНН.
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"Захватчики жестоко избили водолаза гидроцеха ЗАЭС Андрея Гончарука, который с многочисленными телесными повреждениями вчера, 29 июня 2022 года, был доставлен в больницу Энергодара", - говорится в сообщении.
Детали
Рашисты, чтобы снять с себя ответственность за совершение актов ядерного терроризма, прибегают к силовому принуждению против украинских атомщиков. Сейчас они издевательством и пыткой заставляют работников гидроцеха станции придумывать обоснование необходимости осушения этих бассейнов для руководства ЗАЭС и ГП "НАЭК "Энергоатом".
Как отмечается, на временно оккупированной Запорожской АЭС россияне готовят серьезную провокацию. В частности, они намерены обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции. Для этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее – осуждения себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: взрывчатку или снаряды.
Под этим предлогом оккупанты настаивают на осушении охлаждающих бассейнов и проверке его чаш, а также остановке помп, подающих воду на системы безопасности энергоблоков. Это может оставить блоки крупнейшей в Европе АЭС без охлаждения и является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности. Далее оккупанты могут набросать в бетонные чаши все что угодно: взрывчатку, неразорванные снаряды, другое оружие. А потом обвинить в этом работников ЗАЭС или ее защитников и сделать это формальным поводом для приглашения на станцию МАГАТЭ и представления этих "фактов".
Дополнение
Международное агентство по атомной энергии потеряло дистанционное соединение со своими системами наблюдения, установленными на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси ранее выражал надежду организовать и возглавить международную миссию под руководством МАГАТЭ для проведения необходимых мер по ядерной безопасности, охране и гарантиям на ЗАЭС.
На площадке Запорожской АЭС в настоящее время находится около 500 российских оккупантов. Также там есть тяжелая техника и взрывчатка.