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Окупанти жорстоко побили водолаза гідроцеху Запорізької АЕС і готують провокацію - Енергоатом

Окупанти жорстоко побили водолаза гідроцеху Запорізької АЕС і готують провокацію - Енергоатом

Київ • УНН

 • 109945 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Російські загарбники жорстоко побили водолаза гідроцеху Запорізької АЕС Андрія Гончарука. Наразі він знаходиться у місцевій лікарні. Про це повідомляє Енергоатом у Telegram, інформує УНН.

Цитата

"Загарбники жорстоко побили водолаза гідроцеху ЗАЕС Андрія Гончарука, якого з численними тілесними ушкодженнями вчора, 29 червня 2022 року, було доставлено до лікарні Енергодара", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Рашисти, щоб зняти із себе відповідальність за вчинення актів ядерного тероризму, вдаються до силового примусу проти українських атомників. Зараз вони знущанням та тортурами змушують працівників гідроцеху станції вигадувати обґрунтування необхідності осушення цих басейнів для керівництва ЗАЕС та ДП "НАЕК "Енергоатом".

Як зазначається, на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС росіяни готують серйозну провокацію. Зокрема, вони планують звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції. Задля цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди.

Під цим приводом окупанти наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів та перевірці його чаш, а також зупинці помп, які подають воду на системи безпеки енергоблоків. Це може залишити блоки найбільшої у Європі АЕС без охолодження і є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці. Далі окупанти можуть накидати у бетонні чаші все що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю. А потім звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення цих "фактів".

Доповнення

Міжнародне агентство з атомної енергії втратило дистанційне з'єднання зі своїми системами спостереження, встановленими на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі раніше висловлював надію організувати та очолити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ для проведення необхідних заходів щодо ядерної безпеки, охорони та гарантій на ЗАЕС.

На майданчику Запорізької АЕС наразі перебуває приблизно 500 російських окупантів. Також там є важка техніка та вибухівка.

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