Оккупанты нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове

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“Сегодня, 29 марта, российский агрессор в очередной раз нанес удар по аэродрому в Староконстантинове. Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб”, - заявил он.

Детали

Мельничук добавил, что обошлось без человеческих жертв. Но враг полностью уничтожил все имеющиеся запасы горюче-смазочных материалов, которые с большим трудом были собраны в качестве стратегического запаса.

“Поэтому прошу всех, кто может помочь в приобретении горюче-смазочных материалов обратиться в городской совет или ко мне лично. Заранее благодарен за содействие в решении этого крайне важного для безопасности всей нашей общины вопроса”, - подчеркнул мэр.

Добавим

Российские оккупанты пробили насквозь здание Николаевской областной государственной администрации.

В результате ракетного удара погибло уже 7 человек, еще 22 человека получили ранения.