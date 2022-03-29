Окупанти завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові

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“Сьогодні, 29 березня, російський агресор вкотре завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків”, – заявив він.

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Мельничук додав, що обійшлося без людських жертв. Але ворог повністю знищив усі наявні запаси паливно-мастильних матеріалів, які з великими потугами були зібрані в якості стратегічного запасу.

“Тому прошу всіх, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів звернутися у міську раду або до мене особисто. Заздалегідь вдячний за сприяння у вирішенні цього вкрай важливого для безпеки всієї нашої громади питання”, – наголосив мер.

Додамо

Російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.

Внаслідок ракетного удару загинуло вже 7 людей, ще 22 людини отримали поранення.