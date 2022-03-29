Окупанти завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Російські окупанти сьогодні завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові у Хмельницькій області. Про це у своєму Facebook повідомив міський голова Микола Мельничук, пише УНН.
Цитата
“Сьогодні, 29 березня, російський агресор вкотре завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків”, – заявив він.
Деталі
Мельничук додав, що обійшлося без людських жертв. Але ворог повністю знищив усі наявні запаси паливно-мастильних матеріалів, які з великими потугами були зібрані в якості стратегічного запасу.
“Тому прошу всіх, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів звернутися у міську раду або до мене особисто. Заздалегідь вдячний за сприяння у вирішенні цього вкрай важливого для безпеки всієї нашої громади питання”, – наголосив мер.
Додамо
Російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.
Внаслідок ракетного удару загинуло вже 7 людей, ще 22 людини отримали поранення.