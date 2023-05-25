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Оккупанты за сутки нанесли по Украине 48 авиаударов - Генштаб

Оккупанты за сутки нанесли по Украине 48 авиаударов - Генштаб

Киев • УНН

 • 460009 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Российские военные нанесли 48 авиационных ударов и совершили около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

В Генштабе напомнили, что в эти сутки, ночью, российская федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА “Shahed-136/131”. 36 из 36 были уничтожены нашими защитниками.

"Всего в течение этих суток противник нанес 2 ракетных удара из ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны на Харьковщине, в результате чего поврежден частный дом. Кроме того, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, добавили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 205 260 человек, 3795 танков и сотен единиц военной техники.

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