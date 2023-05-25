Окупанти за добу завдали по Україні 48 авіаударів - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Російські військові завдали 48 авіаційних ударів та здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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У Генштабі нагадали, що цієї доби, вночі, російська федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”. 36 із 36 було знищено нашими захисниками.
"Загалом протягом цієї доби противник завдав 2 ракетних ударів із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі селища Циркуни на Харківщині, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначено у зведенні.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, додали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 205 260 осіб, 3795 танків та сотень одиниць військової техніки.