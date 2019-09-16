Оккупанты решили взяться за переименование Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Оккупационные власти рассматривают возможность введения еще одного названия аннексированного Крыма. По крайней мере такое мнение озвучил подконтрольный Кремлю заместитель председателя совета министров Крыма Георгий Мурадов, который также является "постоянным представителем республики при президенте РФ", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мне кажется очень значительной инициатива греков Крыма использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся добавления исторического, которое звучало бы как Республика Крым - Таврида, которое применялась в отношении Тавриды в течение многих-многих веков", - отметил Мурадов.
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По его словам, "в России целый ряд регионов, таких как Северная Осетия - Алания, Республика Саха (Якутия), которые применяют историческую часть в своем названии".
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Отметим, Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Аннексию осуждает Украина и большинство стран мира.