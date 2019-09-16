В окупованому Криму знайшли тіло 20-річного кримського татарина, який зник рік тому
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. В окупованому Криму в лісі знайдено тіло 20-ти річного кримського татарина Ейнара Еюповa, зниклого 6 серпня 2018 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотараського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
"Сьогодні в окупованому Криму, в лісі поблизу села Заланкой (нині - Холмовка) Бахчисарайського району, знайдено тіло 20-ти річного кримського татарина Ейнара Еюповa, зниклого 6 серпня 2018 року. Протягом року не було жодної звістки про нього... Дженазе (похорон) відбудеться завтра, 17 вересня",- повідомив голова Меджлісу.
Як повідомляв УНН, минулого року у Меджлісі заявили, що 6 серпня 2018 року в окупованому Криму зник безвісти Ейнар Еюпов, який вийшов на роботу і не повернувся.
Водночас, за інформацією представників Меджлісу, на сайті так званого "ГСУ Слідчого комітету РФ по Республіці Крим" у розділі "Зниклі безвісти" інформація про Ейнара була відсутня.