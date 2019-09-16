В оккупированном Крыму нашли тело 20-летнего крымского татарина, пропавшего год назад
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В оккупированном Крыму в лесу найдено тело 20-летнего крымского татарина Эйнара Эюповa, пропавшего 6 августа 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса кримськотараського народа Рефат Чубаров, передает УНН.
"Сегодня в оккупированном Крыму, в лесу вблизи села Заланкой (ныне - Холмовка) Бахчисарайского района, обнаружено тело 20-летнего крымского татарина Эйнара Эюповa, пропавшего 6 августа 2018 года. В течение года не было никаких известий о нем... Дженазе (похороны) состоятся завтра, 17 сентября", - сообщил глава Меджлиса.
Как сообщал УНН, в прошлом году в Меджлисе заявили, что 6 августа 2018 года в оккупированном Крыму пропал без вести Эйнар Эюпов, который вышел на работу и не вернулся.
В то же время, по информации представителей меджлиса, на сайте так называемого "ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым" в разделе "Пропавшие без вести" информация об Эйнара отсутствовала.