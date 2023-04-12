Оккупанты ударили по жилым домам в Никополе, пострадали четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российские оккупанты ударили по жилым домам в Никополе Днепропетровской области. Из-под завалов достали мужчину и женщину, их госпитализировали. Еще двое пострадавших будут лечиться дома. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, передает УНН.
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«российская армия ударила по жилым домам в Никополе. Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали. Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома», - написал Лысак.
Он сообщил, что артиллерийские снаряды повредили в городе 13 частных домов, две хозяйственные постройки и авто. Обследование территории продолжается.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли Марганецкую громаду в Днепропетровской области. Повреждения получил частный дом.