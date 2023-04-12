Окупанти вдарили по житлових будинках у Нікополі, постраждало четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські окупанти вдарили по житлових будинках у Нікополі на Дніпропетровщині. З-під завалів дістали чоловіка та жінку, їх госпіталізували. Ще двоє постраждалих лікуватимуться вдома. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, передає УНН.
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«російська армія вдарила по житлових будинках у Нікополі. З-під завалів рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку. Їх госпіталізували. Ще двоє постраждалих, чоловік 87 років і 74-річна жінка, лікуватимуться вдома», - написав Лисак.
Він повідомив, що артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто. Обстеження території триває.
Доповнення
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