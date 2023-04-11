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Окупати обстріляли Нікопольщину, пошкоджено приватний будинок

Окупати обстріляли Нікопольщину, пошкоджено приватний будинок

Київ • УНН

 • 608215 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. Пошкоджень зазнав приватний будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, передає УНН.

Цитата

"російські терористи продовжують чинити злочини проти мирного населення. Від ворожих обстрілів сьогодні знову здригалася Нікопольщина. Двічі під артилерійський вогонь потрапила Марганецька громада", - написав Лисак.

За його словами, пошкоджень зазнав приватний будинок. Обстеження територій триває. Люди не постраждали.

Доповнення

Вночі російські загарбники обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, також обстріл був зафіксований у Марганецькій громаді.

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