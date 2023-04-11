Окупати обстріляли Нікопольщину, пошкоджено приватний будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. Пошкоджень зазнав приватний будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, передає УНН.
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"російські терористи продовжують чинити злочини проти мирного населення. Від ворожих обстрілів сьогодні знову здригалася Нікопольщина. Двічі під артилерійський вогонь потрапила Марганецька громада", - написав Лисак.
За його словами, пошкоджень зазнав приватний будинок. Обстеження територій триває. Люди не постраждали.
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Вночі російські загарбники обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, також обстріл був зафіксований у Марганецькій громаді.