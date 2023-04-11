Оккупанты обстреляли Никопольщину, поврежден частный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские оккупанты обстреляли Марганецкую общину на Днепропетровщине. Повреждения получил частный дом. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, передает УНН.
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"российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения. От вражеских обстрелов сегодня снова содрогалась Никопольщина. Дважды под артиллерийский огонь попала Марганецкая громада", - написал Лысак.
По его словам, повреждения получил частный дом. Обследование территорий продолжается. Люди не пострадали.
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Ночью российские захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину, также обстрел был зафиксирован в Марганецкой громаде.