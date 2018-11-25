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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100234 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Оккупанты в Крыму возбудили первое дело о недоносительстве

Оккупанты в Крыму возбудили первое дело о недоносительстве

Киев  •  УНН

 • 9861 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Оккупационные власти Крыма возбудили первое уголовное дело о недоносительстве. Об этом заявил адвокат Эмиль Курбединов, со ссылкой на российскую “Новую газету” передает УНН.

“Первое уголовное дело такого рода в Крыму возбуждено против крымского татарина за недоносительство в отношении брата своей жены, который якобы находится и воюет в Сирии. У обвиняемого по делу несколько раз проводили обыск, его допрашивали, дело возбуждено ФСБ совсем недавно, мы еще не знаем какая доказательная база в деле”, —сказал Курбединов.

Он добавил: “Сама статья возмутительна, с ее помощью пытаются оказывать давление на людей. И это очень плохая тенденция, что такой „пробный шар“ появился в Крыму. То есть человека заставляют быть доносчиком обо всем, что видит. Если у тебя есть подозрение в отношение соседа или даже родственника, ты должен побежать в ФСБ и рассказать, иначе — уголовная статья”.

В то же время, по словам адвоката Лили Гемеджи, первые обыски по делу прошли в мае 2016 года, в ходе которых была изъята техника. Защита в рамках следствия подала ряд ходатайств о проверке действительности переписки, которая легла в основу обвинения, однако все они были отклонены следствием. К весне 2019 года, по мнению Гемеджи, дело поступит в суд.

Напомним, статья 205.6 (несообщение о преступлении) появилась в Уголовном кодексе Российской Федерации летом 2016 года в рамках так называемого “пакета Яровой” — набора законов, предложенного депутатом Госдумы Ириной Яровой.

Статья предполагает ответственность за несообщение о преступлении террористической направленности. Наказание предусматривает штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года.

Как сообщал УНН, пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.

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