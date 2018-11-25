Оккупанты в Крыму возбудили первое дело о недоносительстве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Оккупационные власти Крыма возбудили первое уголовное дело о недоносительстве. Об этом заявил адвокат Эмиль Курбединов, со ссылкой на российскую “Новую газету” передает УНН.
“Первое уголовное дело такого рода в Крыму возбуждено против крымского татарина за недоносительство в отношении брата своей жены, который якобы находится и воюет в Сирии. У обвиняемого по делу несколько раз проводили обыск, его допрашивали, дело возбуждено ФСБ совсем недавно, мы еще не знаем какая доказательная база в деле”, —сказал Курбединов.
Он добавил: “Сама статья возмутительна, с ее помощью пытаются оказывать давление на людей. И это очень плохая тенденция, что такой „пробный шар“ появился в Крыму. То есть человека заставляют быть доносчиком обо всем, что видит. Если у тебя есть подозрение в отношение соседа или даже родственника, ты должен побежать в ФСБ и рассказать, иначе — уголовная статья”.
В то же время, по словам адвоката Лили Гемеджи, первые обыски по делу прошли в мае 2016 года, в ходе которых была изъята техника. Защита в рамках следствия подала ряд ходатайств о проверке действительности переписки, которая легла в основу обвинения, однако все они были отклонены следствием. К весне 2019 года, по мнению Гемеджи, дело поступит в суд.
Напомним, статья 205.6 (несообщение о преступлении) появилась в Уголовном кодексе Российской Федерации летом 2016 года в рамках так называемого “пакета Яровой” — набора законов, предложенного депутатом Госдумы Ириной Яровой.
Статья предполагает ответственность за несообщение о преступлении террористической направленности. Наказание предусматривает штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года.
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