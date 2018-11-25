Окупанти у Криму порушили першу справу про недонесення

"Перша кримінальна справа такого роду в Криму порушена проти кримського татарина за недонесення щодо брата своєї дружини, який нібито знаходиться і воює в Сирії. В обвинуваченого у справі кілька разів проводили обшук, його допитували, справу порушено ФСБ зовсім недавно, ми ще не знаємо яка доказова база у справі", -сказав Курбедінов.

Він додав: "Сама стаття обурлива, з її допомогою намагаються чинити тиск на людей. І це дуже погана тенденція, що така "пробна куля" з'явилась у Криму. Тобто людину змушують бути донощиком про все, що бачить. Якщо у тебе є підозра у відношены сусіда або навіть родича, ти повинен побігти в ФСБ і розповісти, інакше - кримінальна стаття".

У той же час, за словами адвоката Лілі Гемеджі, перші обшуки у справі пройшли в травні 2016 року, в ході яких було вилучено техніку. Захист в рамках слідства подав ряд клопотань про перевірку дійсності листування, яка лягла в основу звинувачення, проте всі вони були відхилені слідством. До весни 2019 року, на думку Гемеджі, справа надійде до суду.

Нагадаємо, стаття 205.6 (неповідомлення про злочин) з'явилася в Кримінальному кодексі Російської Федерації влітку 2016 року в рамках так званого "пакета Ярової" - набору законів, запропонованих депутатом Держдуми Іриною Яровою.

Стаття передбачає відповідальність за неповідомлення про злочин терористичної спрямованості. Покарання передбачає штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до року.

Як повідомляв УНН, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України.