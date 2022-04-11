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Оккупанты в Крыму собираются "мобилизовать" медиков для работы на Донбассе

Киев • УНН

 • 141537 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Оккупационная администрация Крыма собирается "мобилизовать" крымский медперсонал для работы в ОРДЛО. Об этом сообщает Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, передает УНН.

Оккупанты в Крыму собираются "мобилизовать" медиков для работы на Донбассе

Детали

В представительстве сообщили о попытке оккупационных администраций привлечь граждан Украины в Крыму к различным формам участия в войне против собственного государства. В частности, развернулась кампания по привлечению врачей местных учреждений здравоохранения к работе на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Мотивируя, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей значительная часть врачей была мобилизована для участия в войне против Украины, крымским врачам местные оккупационные администрации предлагают поехать на их место для работы в населенных пунктах временно оккупированной части Донбасса на время войны", - говорится в сообщении.

По данным представительства, на данный момент все официальные документы оккупационных администраций в Крыму содержат формальное утверждение о добровольности такой командировки, однако по сути своей соответствующие шаги носят характер скрытой мобилизации медицинского персонала для работы в районах приближенных к зоне активных боевых действий. Российская федерация понимает, что несет тяжелые потери в случае продолжения эскалации ситуации в зоне ООС и пытается в экстренном порядке обеспечить учреждения здравоохранения на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей квалифицированным персоналом для оказания медицинской помощи раненым русским солдатам.

"Учитывая, что граждане Украины с временно оккупированного Крыма, которые работают в учреждениях здравоохранения не проявляют желания участвовать в подобных шагах оккупационных администраций, существует угроза их принудительного привлечения к войне", - говорится в сообщении.

В представительстве продолжают следить за ситуацией и призывают граждан Украины во временно оккупированном Крыму, которые работают в учреждениях здравоохранения, ни в коем случае не соглашаться на любые, даже гуманитарные шаги, которые пытаются пропагандировать российские оккупационные администрации с целью обеспечения потребностей российской армии. Единственная их цель — втянуть вас в войну против собственного государства и использовать ваши знания и опыт на пользу армии государства-агрессора ради спасения российских солдат-оккупантов.

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