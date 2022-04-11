Окупанти у Криму збираються "мобілізувати" медиків для роботи на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Окупаційна адміністрація Криму збирається "мобілізувати" кримський медперсонал для роботи в ОРДЛО. Про це повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим, передає УНН.
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У представництві повідомили про намагання окупаційних адміністрацій залучити громадян України в Криму до різних форм участі у війні проти власної держави. Зокрема, розгорнулася кампанія з залучення лікарів місцевих закладів охорони здоров’я до роботи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
"Мотивуючи, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей значна частина лікарів була мобілізована для участі у війні проти України, кримським лікарям місцеві окупаційні адміністрації пропонують поїхати на їх місце для роботи в населених пунктах тимчасово окупованої частини Донбасу на час війни", - йдеться у повідомленні.
За даними представництва, наразі усі офіційні документи окупаційних адміністрацій в Криму містять формальне твердження про добровільність такого відрядження, однак за своєю суттю відповідні кроки мають характер прихованої мобілізації медичного персоналу для роботи в районах наближених до зони активних бойових дій. Російська федерація розуміє, що зазнає тяжких втрат у випадку продовження ескалації ситуації в зоні ООС та намагається в екстреному порядку забезпечити заклади охорони здоров’я на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей кваліфікованим персоналом для надання медичної допомоги пораненим російським солдатам.
"Ураховуючи, що громадяни України з тимчасово окупованого Криму, які працюють в закладах охорони здоров’я не виявляють бажання брати участь у подібних кроках окупаційних адміністрацій, існує загроза їх примусового залучення до війни", - йдеться у повідомленні.
У представництві продовжують стежити за ситуацією та закликають громадян України в тимчасово окупованому Криму, які працюють в закладах охорони здоров’я, у жодному разі не зголошуватись на будь-які, навіть гуманітарні кроки, які намагаються пропагувати російські окупаційні адміністрації з метою забезпечення потреб російської армії. Єдина їхня мета — втягнути вас у війну проти власної держави та використовувати ваші знання і досвід на користь армії держави-агресора задля порятунку російських солдат-окупантів.
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