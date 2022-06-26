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Оккупанты создали в ОРДЛО более 200 тюрем и камер пыток для пленных украинцев - Венедиктова

Оккупанты создали в ОРДЛО более 200 тюрем и камер пыток для пленных украинцев - Венедиктова

Киев • УНН

 • 92127 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. С 2014 года оккупанты создали на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей более 200 мест незаконного содержания пленных украинских военных и гражданских лиц. Об этом в Facebook написала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, пишет УНН.

Детали 

Так, отметила Генпрокурор, от 24 февраля правоохранителями установлено больше фактов пыток и жестокого обращения российскими оккупантами с гражданским населением на территориях Херсонской, Киевской и Черниговской областей.

Также установлены многочисленные случаи издевательств над украинскими военнопленными в русских «концлагерях». Каждый фиксируется и расследуется, чтобы правосудие свершилось.

По словам Венедиктовой, правоохранители уже идентифицируют и привлекают к ответственности палачей, которые мучили людей, имитировали и даже осуществляли их казни.

В то же время, отметила она, эта красная линия варварской жестокости тянется начиная с 2014 года.

Цитата

«Представители оккупационных администраций россии в Донецкой и Луганской областях создали более 200 постоянных и временных мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе журналистов и волонтеров. Через эти тюрьмы уже прошли более 4 тысяч человек, большинство из которых подвергались пыткам и бесчеловечному обращению», - написала Генпрокурор.

Детали

Также она сообщила, что прокуроры ОГП совместно со следователями ГСУ СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя незаконной тюрьмы «Изоляция» в Донецке Дениса Куликовского, известного по прозвищу «Палыч». Он предстанет перед судом после ознакомления с материалами, собранными следствием об организации им допросов, изнасилований неестественным способом, пыток электрическим током, имитаций расстрела, помещения на несколько часов у деревяный гроб с забитыми гвоздями.

Также на днях сообщено о подозрении еще 12 участникам террористической организации «ДНР» из числа «оперативных и следственных работников» так называемого «Министерства государственной безопасности», находящихся на территории завода «Изоляция» и Донецкого апелляционного административного суда с целью принуждения потерпевших к даче ложных показаний, которые применяли к ним физическое влияние и пытки током.

Кроме этого, сообщено о подозрении 5 участникам террористической организации «ДНР», систематически применявших пытки и физическое насилие к содержавшимся в Горловской исправительной колонии №27, отмечает Генпрокурор.

Напомним

Офис Генерального прокурора имеет 623 подозреваемых в деле по военным преступлениям российских оккупантов. Официально зафиксировано 18 871 военных преступлений рф.

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