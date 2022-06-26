Окупанти створили в ОРДЛО понад 200 тюрем та катівень для полонених українців - Венедіктова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. З 2014 року окупанти створили на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей понад 200 місць незаконного утримання полонених українських військових та цивільних осіб. Про це у Facebook написала Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, пише УНН.
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Так, зазначила Генпрокурор, від 24 лютого правоохоронцями встановлено найбільше фактів катувань та жорстокого поводження російськими окупантами з цивільним населенням на територіях Херсонської, Київської та Чернігівської областей.
Також встановлені численні випадки знущань над українськими військовополоненими в російських «концтаборах». Кожен фіксується і розслідується, щоб правосуддя звершилося.
Зі слів Венедіктової, правоохоронці уже ідентифікують і притягують до відповідальності катів, які мучили людей, імітували і навіть здійснювали їх страти.
Водночас, зазначила вона, ця червона лінія варварської жорстокості тягнеться починаючи з 2014 року.
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«Представники окупаційних адміністрації росії в Донецькій та Луганській областях створили понад 200 постійних і тимчасових місць незаконного утримання полонених українських військовослужбовців та цивільних осіб, у тому числі журналістів і волонтерів. Через ці в’язниці вже пройшло понад 4 тисяч осіб, більшість із яких піддавались катуванням та нелюдському поводженню», - написала Генпрокурор.
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Також вона повідомила, що прокурори ОГП спільно зі слідчими ГСУ СБУ завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника незаконної в’язниці «Ізоляція» у Донецьку Дениса Куликовського, відомого на прізвисько «Палич». Він постане перед судом після ознайомлення з матеріалами, зібраними слідством про організацію ним допитів, зґвалтувань неприродним способом, катувань електричним струмом, імітацій розстрілу, поміщення на кілька годин у дерев’яну труну забиту цвяхами.
Також днями повідомлено про підозру ще 12 учасникам терористичної організації «ДНР» з числа «оперативних та слідчих працівників» так званого «Міністерства державної безпеки», які на території заводу «Ізоляція» та Донецького апеляційного адміністративного суду з метою примушування потерпілих до надання неправдивих свідчень застосовували до них фізичний вплив та катування струмом.
Крім цього, повідомлено про підозру 5 учасникам терористичної організації «ДНР», які систематично застосовували катування та фізичне насильство до утримуваних у Горлівській виправній колонії №27, зазначає Генпрокурор.
Нагадаємо
Офіс Генерального прокурора має 623 підозрюваних осіб у справі щодо воєнних злочинів російських окупантів. Офіційно зафіксовано 18 871 воєнних злочинів рф.