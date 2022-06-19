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Оккупанты продолжают прятать технику среди жилых кварталов - советник мэра Мариуполя

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Российские оккупанты, несмотря на отсутствие боевых действий, продолжают прятать военную технику между домами мирного населения в Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата

“Оккупанты продолжают прятать технику среди жилых кварталов — Левобережный район ул. Владимирская 13. Даже сейчас, когда нет боевых действий вблизи города. Нет никакого сомнения, что возле каждого построенного или размещенного временного жилья будет концентрация мразоты. Живой щит из украинцев — единственная тактика россии”, — написал советник городского головы.

Кроме того, Андрющенко отметил, что в рф блоггеры призывают вступать в ряды вооруженных сил.

“Сегодня все российские военные блоггеры синхронно разместили призыв идти на контракт в армию оккупантов. 200 тыс. рублей за радость умереть на украинской земле. Можно бесконечно отрицать потери и хвалиться „победами“, но в момент необходимости пополнения живой силы правда лезет наружу”, — добавил он.

Напомним 

В Мариуполе нет питьевой воды, люди вынуждены набирать техническую воду из луж от порывов и использовать ее для жизни.

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