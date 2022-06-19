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Окупанти продовжують ховати техніку серед житлових кварталів - радник мера Маріуполя

Окупанти продовжують ховати техніку серед житлових кварталів - радник мера Маріуполя

Київ • УНН

 • 168067 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Російські окупанти попри відсутність бойових дій продовжують ховати військову техніку між будинками мирного населення у Маріуполі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

“Окупанти продовжують ховати техніку серед житлових кварталів — Лівобережний район вул. Володимирська 13. Навіть зараз, коли немає бойових дій поблизу міста. Немає ніякого сумніву, що біля кожного збудованого або розміщеного тимчасового житла буде концентрація мразоти. Живий щит з українців — єдина тактика росії”, — написав радник міського голови.

Крім того, Андрющенко зазначив, що у рф блогери закликають вступати до лав збройних сил.

“Сьогодні всі російські військові блогери синхронно розмістили заклик йти на контракт до армії окупантів. 200 тис. рублів за радість померти на українській землі. Можна нескінченно заперечувати втрати та хвалитись „перемогами“, але в момент необхідності поповнення живої сили правда лізе назовні”, — додав він.

Нагадаємо 

У Маріуполі немає питної води, люди змушені набирати технічну воду з калюж від поривів та використовувати її для життя.

Українські Національні Новини

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