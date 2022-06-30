Оккупанты пытаются возобновить наступление в Харьковской и Николаевской областях – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Российские оккупанты пытаются создать благоприятные условия для возобновления наступления в Харьковской и Николаевской областях. Об этом на брифинге сообщил бригадный генерал, заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает УНН.
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"Противник продолжает свои попытки установить полный контроль над территорией Луганской и Донецкой областей. Противник пытается удержать захваченные районы Херсонской и части Запорожской областей. Пытается создать благоприятные условия для возобновления наступления в Харьковской и Николаевской областях", - рассказал Громов.
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Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сообщал, что новое наступление на Николаев возможно лишь теоретически, и оно вряд ли было бы успешным.
Ранее в Минобороны заявляли, что в Харьковской области ВСУ отбили оккупантов в двух направлениях.