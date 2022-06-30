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Окупанти намагаються відновити наступ у Харківській та Миколаївській областях – Генштаб ЗСУ

Окупанти намагаються відновити наступ у Харківській та Миколаївській областях – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 86935 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Російські окупанти намагаються створити сприятливі умови для відновлення наступу у Харківській та Миколаївській областях. Про це під час брифінгу повідомив бригадний генерал, заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає УНН.

Цитата

"Противник продовжує свої спроби встановити повний контроль над територією Луганської та Донецької областей. Противник намагається утримати захоплені райони Херсонської та частини Запорізької областей. Намагається створити сприятливі умови для відновлення наступу в Харківській та Миколаївській областях", - розповів Громов.

Доповнення

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повідомляв, що новий наступ на Миколаїв можливий лише теоретично, і він навряд чи був би успішним.

Раніше в Міноборони заявляли, що на Харківщині ЗСУ відбили окупантів на двох напрямках.

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