Окупанти намагаються відновити наступ у Харківській та Миколаївській областях – Генштаб ЗСУ

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"Противник продовжує свої спроби встановити повний контроль над територією Луганської та Донецької областей. Противник намагається утримати захоплені райони Херсонської та частини Запорізької областей. Намагається створити сприятливі умови для відновлення наступу в Харківській та Миколаївській областях", - розповів Громов.

Доповнення

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повідомляв, що новий наступ на Миколаїв можливий лише теоретично, і він навряд чи був би успішним.

Раніше в Міноборони заявляли, що на Харківщині ЗСУ відбили окупантів на двох напрямках.