Оккупанты обстреляли ферму в Харьковской области, есть жертва

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"Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов Харьковской области. Сегодня российские оккупанты обстреляли ферму в селе Чернещина Изюмского района. К сожалению, в результате обстрела погиб 30-летний работник фермы", - сообщил Синегубов.

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В Харьковской области количество раненых из-за обстрела 11 мая российскими войсками посёлка Великий Бурлук возросло до трёх, в городе Волчанск - ещё один раненый человек.