Окупанти обстріляли ферму на Харківщині, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Працівник ферми став жертвою чергового обстрілу російськими військами Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців прифронтових населених пунктів Харківщини. Сьогодні російські окупанти обстріляли ферму в селі Чернещина Ізюмського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 30-річний працівник ферми", - повідомив Синєгубов.
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У Харківській області кількість поранених через обстріл 11 травня російськими військами селища Великий Бурлук зросла до трьох, у місті Вовчанськ - ще одна поранена людина.