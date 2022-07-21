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11:23 • 1542 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумщине

10:46 • 9623 просмотра

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14 марта, 14:57 • 141206 просмотра

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14 марта, 13:04 • 107087 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли 3 общины в Сумской области

Оккупанты обстреляли 3 общины в Сумской области

Киев • УНН

 • 132943 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил, что российские оккупационные войска обстреляли почти 30 раз область. Под огнем оказались три общины, пишет УНН.

Детали

Белопольская община: после 14 часов россияне били по общине из САУ – 11 прилетов и еще 6 – из миномета.

Зноб-Новгородская община: в 17 часов начался минометный обстрел, 10 прилетов.

Шалыгинская община: в 19 часов начался огонь из минометов и артиллерии по территории Шалыгинского заказника.

Как сообщил Живицкий, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним

Русские оккупанты ударили по трем общинам Днепропетровской области. В одной из них уничтожен электрический столп, повреждена линия электропередач.

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