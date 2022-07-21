Оккупанты обстреляли 3 общины в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил, что российские оккупационные войска обстреляли почти 30 раз область. Под огнем оказались три общины, пишет УНН.
Детали
Белопольская община: после 14 часов россияне били по общине из САУ – 11 прилетов и еще 6 – из миномета.
Зноб-Новгородская община: в 17 часов начался минометный обстрел, 10 прилетов.
Шалыгинская община: в 19 часов начался огонь из минометов и артиллерии по территории Шалыгинского заказника.
Как сообщил Живицкий, обошлось без жертв и разрушений.
Напомним
Русские оккупанты ударили по трем общинам Днепропетровской области. В одной из них уничтожен электрический столп, повреждена линия электропередач.