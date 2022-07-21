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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти обстріляли 3 громади у Сумській області

Окупанти обстріляли 3 громади у Сумській області

Київ • УНН

 • 132947 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив, що російські окупаційні війська майже 30 разів обстріляли область. Під вогнем опинилися три громади, пише УНН.

Деталі

Білопільська громада: після 14 години росіяни били по громаді із САУ - 11 прильотів та ще 6 - з міномету.

Зноб-Новгородська громада: о 17 годині розпочався мінометний обстріл, 10 прильотів.

Шалигинська громада: о 19 годині почався вогонь з мінометів та артилерії по території Шалигінського заказника.

Як повідомив Живицький, обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо

Російські окупанти вдарили по трьох громадах Дніпропетровської області. В одній з них знищено залізобетонну електроопору, пошкоджено лінію електропередач.

Українські Національні Новини

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