Окупанти обстріляли 3 громади у Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив, що російські окупаційні війська майже 30 разів обстріляли область. Під вогнем опинилися три громади, пише УНН.
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Білопільська громада: після 14 години росіяни били по громаді із САУ - 11 прильотів та ще 6 - з міномету.
Зноб-Новгородська громада: о 17 годині розпочався мінометний обстріл, 10 прильотів.
Шалигинська громада: о 19 годині почався вогонь з мінометів та артилерії по території Шалигінського заказника.
Як повідомив Живицький, обійшлося без жертв та руйнувань.
Нагадаємо
Російські окупанти вдарили по трьох громадах Дніпропетровської області. В одній з них знищено залізобетонну електроопору, пошкоджено лінію електропередач.