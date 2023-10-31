Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, Силы обороны держат оборону - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но украинские военные стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Об этом УНН сообщает со ссылкой на возведение Генерального штаба ВСУ.
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"На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отбили более 5 атак врага", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 15 атак захватчиков.
«На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отбили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта», - отмечается в сообщении.
Кроме того, в Генштабе сообщают, что на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
Дополнение
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщал, что под Авдеевкой замечают подготовку оккупантов к очередному усилению попыток окружить город.