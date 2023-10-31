Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, Сили оборони тримають оборону - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські військові стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
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"На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили понад 5 атак ворога", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 15 атак загарбників.
«На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, в Генштабі повідомляють, що на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
Доповнення
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомляв, що під Авдіївкою помічають підготовку окупантів до чергового посилення спроб оточити місто.