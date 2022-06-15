Оккупанты в Донецкой области убили 1 мирного жителя, еще 10 - ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Глава Донецкой ОВА (ОДА) Павел Кириленко сообщил об обстрелах и жертвах, пострадавших от рук оккупантов за сегодня в области. Об этом информирует УНН.
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За 15 июня россияне убили 1 мирного жителя Константиновки. Еще 10 гражданских в Донецкой области получили ранения.
Кроме того, в Константиновке медицинскую помощь получили 3 человека, раненые в Луганской области.
Как сообщил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
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