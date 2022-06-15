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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 56841 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты в Донецкой области убили 1 мирного жителя, еще 10 - ранили

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Глава Донецкой ОВА (ОДА) Павел Кириленко сообщил об обстрелах и жертвах, пострадавших от рук оккупантов за сегодня в области. Об этом информирует УНН.

Подробности

За 15 июня россияне убили 1 мирного жителя Константиновки. Еще 10 гражданских в Донецкой области получили ранения.

Кроме того, в Константиновке медицинскую помощь получили 3 человека, раненые в Луганской области.

Как сообщил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Топ-генерал США подвел итоги битвы за Донбасс, которая длится уже два месяца.

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