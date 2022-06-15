Окупанти на Донеччині вбили 1 мирного жителя, ще 10 - поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Голова Донецької ОВА (ОДА) Павло Кириленко повідомив про обстріли та жертв, які постраждали від рук окупантів за сьогодні в області. Про це інформує УНН.
Деталі
За 15 червня росіяни вбили 1 мирного жителя Костянтинівки. Ще 10 цивільних на Донеччині дістали поранення.
Крім того, в Костянтинівці медичну допомогу отримали 3 людини, поранені на Луганщині.
Як повідомив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Топ-генерал США підбив підсумки битви за Донбас, яка триває вже два місяці.