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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти на Донеччині вбили 1 мирного жителя, ще 10 - поранили

Окупанти на Донеччині вбили 1 мирного жителя, ще 10 - поранили

Київ • УНН

 • 79265 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Голова Донецької ОВА (ОДА) Павло Кириленко повідомив про обстріли та жертв, які постраждали від рук окупантів за сьогодні в області. Про це інформує УНН.

Деталі

За 15 червня росіяни вбили 1 мирного жителя Костянтинівки. Ще 10 цивільних на Донеччині дістали поранення.

Крім того, в Костянтинівці медичну допомогу отримали 3 людини, поранені на Луганщині.

Як повідомив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Топ-генерал США підбив підсумки битви за Донбас, яка триває вже два місяці.

Українські Національні Новини

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