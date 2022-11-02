Оккупанты автобусами принудительно вывозят людей из захваченных городов и сел в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что оккупанты автобусами вывозят украинцев из населенного пункта Великая Лепетиха, пишет УНН.
Детали
Продолжается принудительная так называемая “эвакуация” гражданских жителей из населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, из населенного пункта Большая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен.
Отмечено перемещение российскими оккупантами архивных документов из административных зданий Херсона.
Напомним
Коллаборант владимир сальдо заявил, что оккупационные власти Херсонской области решили расширить зону "эвакуации" на 15 километров от Днепра.