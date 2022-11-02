Окупанти автобусами примусово вивозять людей із захоплених міст та сіл на Херсонщині

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Триває примусова так звана “евакуація” цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений.

Відзначено переміщення російськими окупантами архівних документів із адміністративних будівель Херсону.

Нагадаємо

Колаборант володимир сальдо заявив, що окупаційна влада Херсонської області вирішила розширити зону "евакуації" на 15 кілометрів від Дніпра.