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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Окупанти автобусами примусово вивозять людей із захоплених міст та сіл на Херсонщині

Окупанти автобусами примусово вивозять людей із захоплених міст та сіл на Херсонщині

Київ • УНН

 • 235413 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що окупанти автобусами вивозять українців з населеного пункту Велика Лепетиха, пише УНН.

Деталі

Триває примусова так звана “евакуація” цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений.

Відзначено переміщення російськими окупантами архівних документів із адміністративних будівель Херсону.

Нагадаємо

Колаборант володимир сальдо заявив, що окупаційна влада Херсонської області вирішила розширити зону "евакуації" на 15 кілометрів від Дніпра.

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