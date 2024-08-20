В 2024 году Крым посетило на 30% меньше туристов, чем до начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Он также пообещал принять "меры поддержки отельеров, на тех направлениях, где по объективным причинам сезон не был проведен".

По его словам, к этим направлениям относятся те, где расположены российские фортификации и существуют риски высадки украинских военных.

Среди "мер поддержки" Аксенов перечислил освобождение от уплаты аренды за землю и некоторые льготы, однако какие именно, он не уточнил.

В окупованому Криму практично пересохли одразу дві великі річки

Добавим

Ранее российское издание "Коммерсант" писало, что количество зарегистрированных гостиничных компаний Крыма за последние два года уменьшилось почти на 6,5%. По сравнению с регионами hоссии это самый высокий показатель по количеству закрытых компаний в гостиничной сфере.

В украинской разведке сообщают, что жители hоссии в июне отменили не менее 30% туров в аннексированный Крым. По данным ГУР, прежде всего россиян беспокоит вызванная аннексией сложная ситуация с безопасностью.