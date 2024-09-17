Оккупационные войска атаковали Херсонщину с авиации: разрушен Пункт Несокрушимости и жилые дома
Киев • УНН
российские войска нанесли авиаудар по Бериславскому району Херсонщины. Уничтожен Пункт Несокрушимости и жилые дома, возникли пожары. Информации о пострадавших среди местных жителей нет.
Ночью оккупационные войска атаковали Херсонщину с авиации. В одном из населенных пунктов Бериславского района уничтожен Пункт Несокрушимости и жилые дома. Об этом сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.
Из-за ударов управляемыми авиабомбами в одном из населенных пунктов Бериславского района уничтожен Пункт Несокрушимости и жилые дома,
Детали
Также на местах попаданий возникли пожары. Информация о пострадавших среди местных жителей не поступала.
Напомним
Российская армия атаковала Херсон беспилотниками утром. Обломками сбитого БпЛА поврежден гаражный кооператив, двое охранников получили травмы и были госпитализированы.