Оккупационные войска атаковали Херсонщину с авиации: разрушен Пункт Несокрушимости и жилые дома

Ночью оккупационные войска атаковали Херсонщину с авиации. В одном из населенных пунктов Бериславского района уничтожен Пункт Несокрушимости и жилые дома. Об этом сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.



Из-за ударов управляемыми авиабомбами в одном из населенных пунктов Бериславского района уничтожен Пункт Несокрушимости и жилые дома, - говорится в сообщении.

Детали

Также на местах попаданий возникли пожары. Информация о пострадавших среди местных жителей не поступала.

Напомним

Российская армия атаковала Херсон беспилотниками утром. Обломками сбитого БпЛА поврежден гаражный кооператив, двое охранников получили травмы и были госпитализированы.