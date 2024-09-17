Окупаційні війська атакували Херсонщину з авіації: зруйновано Пункт Незламності та житлові будинки
Київ • УНН
російські війська завдали авіаудару по Бериславському району Херсонщини. Знищено Пункт Незламності та житлові будинки, виникли пожежі. Інформації про постраждалих серед місцевих жителів немає.
Уночі окупаційні війська атакували Херсонщину з авіації. В одному з населених пунктів Бериславського району знищено Пункт Незламності та житлові будинки. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.
Через удари керованими авіабомбами в одному з населених пунктів Бериславського району знищено Пункт Незламності та житлові будинки,
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Також на місцях влучань виникли пожежі. Інформація про постраждалих серед місцевих жителів не надходила.
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