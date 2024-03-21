Оккупанты за сутки нанесли 319 ударов по девяти городам и селам Запорожской области

российские войска за сутки нанесли 319 ударов по 9 городам и селам Запорожской области, есть разрушения. Об этом в четверг утром сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров, пишет УНН.

319 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области нанес враг в течение суток, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что военнослужащие рф осуществили 4 авиационных удара по Роботино, Новоандреевке, Левадном и Малой Токмачке; 32 БПЛА атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку, Новоандреевку и Роботино.

Также 283 артудара нанесены по территории Гуляйполя, Роботино, Вербового, Преображенки, Малиновки, Малой Токмачки, Левадного, Новоандреевки и Степногорска.

Вместе с тем поступило 35 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Напомним

За минувшие сутки произошло 70 боевых столкновений на разных направлениях, украинские войска отбили многочисленные атаки противника, говорится в утренней сводке Генерального штаба.