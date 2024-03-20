оккупанты возмущены невыполненными обещаниями руководства относительно отпусков и выплат за участие в "выборах" - ЦНС

российское военное руководство обещало оккупантам отдельный выходной и дополнительные выплаты за участие в "выборах" президента, однако как оказалось, руководители не выполнили свое обещание. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Отмечается, что личный состав сс рф недоволен тем, что руководство не выполнило обещание о дополнительном выходном в обмен на участие в "голосовании".

Враг пообещал своим комбатантам, что за то, что они примут участие в "голосовании" им дадут дополнительный выходной. Однако по завершению "выборов" никаких выходных военным преступникам не предоставили. Также оккупантам пообещали выплатить "президентские выплаты", но и их они не получили, ведь кремль не считается с мнением своих рабов и использует их как ресурс. - заявили в ЦНС.

В Сопротивлении добавляют, что оккупантам также пообещали выплатить "президентские выплаты", но и их они не получили, ведь кремль не считается с мнением "избирателей".

Дополнение

Ранее УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщал, что на оккупированных территориях Украины россияне искусственно увеличивают явку на "выборах" путем принудительного голосования личного состава ВС рф.

Напомним

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что на захваченных Россией территориях Украины не было легитимных выборов, оккупанты ходили по домам и заставляли людей голосовать за соответствующего кандидата.