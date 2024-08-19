Оккупанты вывезли 7,7 тонн украденного зерна через Мариуполь
Киев • УНН
Из порта временно оккупированного Мариуполя отгрузили очередную партию краденого украинского зерна объемом 7700 тонн. Зерно погрузили на судно с портового склада.
В порту временно оккупированного Мариуполя загрузили краденым зерном очередное судно, передает УНН со ссылкой на Центр транспортных стратегий.
По данным Центра, соответствующую информацию распространили представители оккупационной администрации временно оккупированных территорий Донецкой области.
Очередная партия краденого у украинских аграриев зерна объемом 7700 тонн была отгружена с портового склада прямыми вариантами: авто / судно.
Окупанти вивозять крадене українське зерно з Херсонщини до Карелії у контейнерах китайських компаній22 мая 2024, 12:33 • 16428 просмотров